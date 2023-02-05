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1 час назад

В Китае назвали уничтожение аэростата в США "выстрелом в комара из пушки"

Елена Прошина

Уничтожение китайского метеорологического аэростата стало «выстрелом в комара из пушки», но может создать плохой прецедент для американо-китайских отношений. Так считают военные эксперты и международники КНР, пишет газета Global Times.

"Выстрел в комара из пушки". В Китае высмеяли уничтожение аэростата в США
Фото: ТАССТАСС

«Если США не делают различий между гражданскими и военными воздушными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США», - заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

В КНР уверены, что американцы ведут разведывательную деятельность на прилегающей к поднебесной территории, причем она ведется под прикрытием гражданских самолетов. На самом деле они являются военными. Поэтому возникает вопрос, если Белый дом отдал приказ сбить китайский гражданский объект, «должен ли делать различия Китай?»

США определили ответ для Китая из-за ситуации с аэростатом

Теперь США придется тщательно обдумать последствия инцидента с аэростатом, полагает Люй Сян.

Еще один китайский военный эксперт заявил, что действия США стали «выстрелом в комара из пушки» и дорогостоящей операцией. По его словам, для ликвидации обычного воздушного шара использовался передовой истребитель-невидимка и современные ракеты.

Ранее Илон Маск высмеял атаку современного истребителя ВВС США на китайский метеорологический аэростат.

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