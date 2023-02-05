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1 час назад

В Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги на границе с сектором Газа

News.ru

На юге Израиля в приграничной с сектором Газа зоне прозвучали сирены воздушной тревоги, говорится на сайте Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

В Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги на границе с сектором Газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Получено сообщение о сиренах, прозвучавших в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа. Подробности последуют, — говорится в сообщении.

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В декабре прошлого года истребители израильской армии нанесли удары по сектору Газа. Атаку с воздуха в Тель-Авиве считают ответом на ракетный обстрел израильской территории. Кроме объекта по производству оружия, под удар истребителей Израиля попал тоннель движения ХАМАС. Отмечается, что воздушным ударом Израиль намеревался помешать движению группировки нарастить силы.

В мире,Хамас,ЦАХАЛ,
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