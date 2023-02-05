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12 минут назад

США попросили Японию разместить ракеты на ее территории

Елена Прошина

Белый дом попросил Японию разместить у себя ракеты средней дальности, чтобы поддержать региональный баланс сил с Китаем. Такую информацию приводит японская газета Sankei Shimbun, ссылаясь на источники в Токио и Вашингтоне.

США попросили Японию разместить ракеты на ее территории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ракеты хотят разместить на «первой островной цепи» в Тихом океане. Условно в эту цепь входят непосредственно японский архипелаг, а также российские Курильские острова, Рюкю и Тайвань и ряд других.

Речь идет не только о крылатых ракетах наземного базирования Tomahawk, но и о гиперзвуковых ракетах LRHW, которые пока разрабатываются.

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По данным издания, переговоры о дислокации ракет шли около трех-четырех лет.

Источники утверждают, что в итоге Токио якобы согласился на размещение ракет средней дальности. Их могут разместить на острове Кюсю.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался от планов размещать ракеты средней дальности в Японии.

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