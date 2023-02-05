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58 минут назад

Названы сроки начала строительства забора на границе России и Польши

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Власти Польши начнут строить электронный забор на границе с Калининградской областью в марте. Такой срок назвала пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Михальская, передает Polskie Radio.

Названы сроки начала строительства забора на границе России и Польши
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что в настоящее время подрядчик готовит проект, который представит в ведомство. Так, забор будет оснащен системой датчиков и камер, которые позволят круглосуточно следить за российской границей независимо от погодных условий и без необходимости находиться непосредственно на пограничной линии.

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Михальская добавила, что алгоритмы оповещений будут реагировать именно на реальные попытки пересечь границу людьми, а не животными. При этом польские пограничники оценивают ситуацию на границе как мирную и стабильную: в 2022 году было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу. Другие прецеденты касались заблудившихся грибников и туристов, которые захотели сфотографироваться на фоне пограничного поста.

Ранее в декабре сообщалось, что в Белоруссии пограничники заставы «Голынка» нашли труп беженца на границе с Польшей. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывал, что иностранца перетащили с территории Польши.

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