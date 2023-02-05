В Колумбии зафиксировали пролет воздушного шара неизвестного происхождения

Военные Колумбии зафиксировали пролет через воздушное пространство страны воздушного шара, происхождение которого в настоящим момент устанавливается. Как сообщают ВВС страны в воскресенье, объект уже покинул воздушное пространство республики.
"Утром 3 февраля 2023 года национальная система ПВО обнаружила объект на высоте более 55 тыс. футов, который вошел в воздушное пространство Колумбии в северном секторе страны, двигаясь со средней скоростью 25 узлов, в нем были идентифицированы характеристики воздушного шара. ВВС следили за объектом до тех пор, пока он не покинул воздушное пространство. Удалось определить, что данный элемент не представляет угрозы национальной безопасности и обороноспособности, а также безопасности полетов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ведомство проводит расследование и координирует свои действия с другими странами и учреждениями, чтобы установить происхождение объекта.
Ранее американские военные по указанию президента США Джо Байдена сбили китайский аэростат около побережья Южной Каролины. МИД КНР в связи с этим выразил решительный протест. В Минобороны КНР заявили, что Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, аналогичных инциденту с китайским метеорологическим аэростатом.
По версии Пентагона, зонд использовался КНР для попыток "наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США". При этом представитель внешнеполитического ведомства Китая ранее заявлял, что данный шар используется для метеорологических исследований. По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса". В МИД КНР выразили сожаление, что нештатная ситуация привела к тому, что метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве США, и изъявили готовность поддерживать контакт с американскими властями для урегулирования сложившейся ситуации.