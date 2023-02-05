В Колумбии зафиксировали пролет воздушного шара неизвестного происхождения

"Утром 3 февраля 2023 года национальная система ПВО обнаружила объект на высоте более 55 тыс. футов, который вошел в воздушное пространство Колумбии в северном секторе страны, двигаясь со средней скоростью 25 узлов, в нем были идентифицированы характеристики воздушного шара. ВВС следили за объектом до тех пор, пока он не покинул воздушное пространство. Удалось определить, что данный элемент не представляет угрозы национальной безопасности и обороноспособности, а также безопасности полетов", - говорится в заявлении.