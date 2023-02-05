Экс-премьер Израиля рассказал, как Путин угощал его в Сочи водкой

"Он [Путин] достает бутылку вина, я смотрю на Элькина и говорю ему: "Скажи, что я не... что не надо сейчас вина". Тогда он спрашивает: "А что вы будете пить?" Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: "Что будете? Водку?" Там только мы втроем - я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно - у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку", - сказал Беннет.