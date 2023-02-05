Экс-премьер Израиля рассказал, как Путин угощал его в Сочи водкой

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своем первом за полгода интервью поделился воспоминаниями о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2021 года в Сочи. По словам израильского политика, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в сочинской резиденции.
Беннет занял пост израильского премьера в июне 2021 года, сменив на нем Биньямина Нетаньяху, до тех пор без перерыва возглавлявшего кабмин с 2009 года. В октябре 2021 года Беннет отправился с первым визитом в РФ, его встреча с Путиным состоялась тогда в Сочи - в резиденции Бочаров Ручей. Об этой беседе политик подробно вспомнил в ходе почти пятичасового интервью, отрывки из которого были показаны в субботу вечером в эфире 12-го канала израильского телевидения, а полная версия опубликована на канале экс-премьера в YouTube.
"Встреча растянулась на пять-шесть часов. Мы очень долго беседовали на самые разные и просто интересные нам темы, например, о военной истории, о роли СССР во Второй мировой", - сказал Беннет.
"Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей - прим. ТАСС), это курортный город. <...> Он сказал мне: "Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить". Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет", - рассказал экс-премьер.
По словам Беннета, российский президент в итоге привел его в личные покои. По признанию Беннета, это приглашение удивило его.
"У него был алкоголь. Я не люблю крепкие напитки типа виски, максимум могу выпить вина. Но вино там было некошерное", - вспомнил с улыбкой Беннет, добавив, что вместе с ними был и Зеэв Элькин, занимавший на тот момент пост министра строительства и выполнявший на переговорах в Сочи роль переводчика.
Экс-премьер признался, что эта ситуация привела его в некоторое замешательство.
"Он [Путин] достает бутылку вина, я смотрю на Элькина и говорю ему: "Скажи, что я не... что не надо сейчас вина". Тогда он спрашивает: "А что вы будете пить?" Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: "Что будете? Водку?" Там только мы втроем - я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно - у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку", - сказал Беннет.
Израильский политик несколько раз подчеркнул, что российский лидер был крайне вежлив, и в целом по итогам сочинской встречи у них установились добрые отношения.
"Он был очень учтив. И завязавшиеся там отношения вскоре себя проявят", - добавил Беннет, перейдя далее к рассказу о событиях марта 2022 года, когда он выступал посредником между РФ и Украиной.