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7 минут назад

В Иране амнистируют десятки тысяч заключенных, в том числе участников протестов в стране

Газета.Ru

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал десятки тысяч заключенных, в том числе участников протестов в стране. Как сообщает агентство IRNA, амнистия пройдет в честь 44-й годовщины победы Исламской революции и месяца Раджаб.

Верховный лидер Ирана помиловал участников протестов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Лидер согласился с предложением главы судебной власти Голяма-Хоссейна Мохсени-Эджеи о помиловании или смягчении приговора десятков тысяч обвиняемых, задержанных в ходе недавних событий в стране», - говорится в сообщении.

Отмечается, что под амнистию не попадут обвиняемые в шпионаже в пользу иностранцев, а также те, что совершал убийства или участвовал в разрушениях и поджогах государственных зданий.

В Иране с середины сентября прошлого года проходят массовые беспорядки после гибели Махсы Амини, которую полиция нравов задержала из-за неправильного ношения платка. Жители обвинили правоохранителей в смерти девушки.

Суд Ирана приговорил к смерти пятерых участников протестов из-за гибели сотрудника полиции нравов. Еще 11 человек получили длительные сроки заключения. Первая казнь состоялась 8 декабря.

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику.

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