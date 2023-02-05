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59 минут назад

Нетаньяху заявил об угрозе своего убийства

Илья Родин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал силовиков расследовать случаи подстрекательства против высокопоставленных официальных лиц и его самого, включая угрозу убийством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского кабмина.

Нетаньяху заявил об угрозе своего убийства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нетаньяху подчеркнул, что в последние недели в стране фиксируется «волна подстрекательства», переходящая любые рамки.

По его словам, угрозы были достаточно серьезными, переходили разумные границы, но на днях они стали еще жестче.

Сотрудникам правоохранительных органов следует немедленно принять соответствующие меры против тех, кто подстрекает к убийству министров и премьера, отметил политик.

Нетаньяху выразил надежду, что лидеры оппозиционных партий выступят против подобных акций злоумышленников достаточно энергично.

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