Очевидец поделился подробностями ликвидации китайского аэростата в США

Военные Соединённых Штатов Америки сбили пролетевший над территорией страны аэростат из Китайской Народной Республики, который в Пентагоне назвали воздушным шаром-шпионом. Летающий прибор был ликвидирован над восточным берегом США. Но дипломатическое министерство Поднебесной в связи с этим случаем начало обвинять Вашингтон в чрезмерной реакции и нарушении международной практики. Об этом сообщает русскоязычным читателям “Московский Комсомолец” (“МК”).

Фото: FBM.ru FBM.ru

Военный летательный аппарат Соединённых Штатов сбил китайский высотный аэростат над Атлантическим океаном после того, как он пересек всю территорию США, вызвав дипломатический раскол между двумя державами и инициировав появление множества контента на телеканалах, в прессе, интернете.

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На кадрах можно было увидеть, как летающее средство разрушается и падает с большой высоты вниз. Воздушный шар, по словам Поднебесной, был предназначен для метеорологических исследований, однако Соединённые Штаты полагают, что у него были шпионские цели.

Высокоранговое военное должностное лицо объявило журналистам, что зонд был уничтожен единственной ракетой, выпущенной с истребителя F-22 Raptor, который взлетел с военно-воздушной базы Лэнгли в Вирджинии.

Джозеф Байден (Президент США) сообщил заинтересованной общественности, что в среду, когда появилась информация о воздушном шаре, он приказал военному ведомству страны сбить его. При этом была дана рекомендация сделать это как можно скорее, но, не причинив вреда никому на земле.

Военные приняли решение, что лучшее время для этого – над водой в пределах 12-мильной границы вокруг Соединённых Штатов. Они успешно сбили этот летательный аппарат, поэтому Байден поблагодарил пилотов, которые это сделали.

Но внешнеполитическое ведомство КНР выразило недовольство и протестует против использования силы Соединенными Штатами Америки для нападения на беспилотный гражданский аэростат. В связи с этим Пекин оставляет за собой право принять необходимые ответные меры.

Высокоранговый представитель администрации Джозефа Байдена объявил агентству Reuters, что после того, как воздушный шар был нейтрализован, правительство Соединённых Штатов Америки напрямую обсудило эту акцию с Поднебесной.