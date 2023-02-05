В Конгрессе потребовали отставки Байдена из-за китайского аэростата

Член комитета по обороне палаты представителей конгресса США Джо Уилсон заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны уйти в отставку после истории с полетом китайского воздушного шара над территорией страны.

«Китайский воздушный шар-шпион явно угрожал американским семьям от Аляски до моей родной общины в Южной Каролине, и это катастрофическое зрелище подтверждает, что президент Байден и вице-президент Харрис должны уйти в отставку», — написал Уилсон в Twitter.

Он уверен, что «надежное руководство необходимо для защиты американских семей».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сбитый американскими военными китайский аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал инцидент с метеозондом КНР «нарушением суверенитета США».