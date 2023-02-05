В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Конгрессмен Уилсон потребовал отставки Байдена из-за китайского аэростата

Газета.Ru

Член комитета по обороне палаты представителей конгресса США Джо Уилсон заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны уйти в отставку после истории с полетом китайского воздушного шара над территорией страны.

В Конгрессе потребовали отставки Байдена из-за китайского аэростата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китайский воздушный шар-шпион явно угрожал американским семьям от Аляски до моей родной общины в Южной Каролине, и это катастрофическое зрелище подтверждает, что президент Байден и вице-президент Харрис должны уйти в отставку», — написал Уилсон в Twitter.

Он уверен, что «надежное руководство необходимо для защиты американских семей».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сбитый американскими военными китайский аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал инцидент с метеозондом КНР «нарушением суверенитета США».

МИД КНР отреагировал на уничтожение «шпионского шара» в США

Метеорологический зонд Китая вошел в опознавательную зону Соединенных Штатов 28 января. 4 февраля в США сбили «шпионский шар» Китая, который несколько дней находился в их воздушном пространстве.

В мире,Ллойд Остин,Джо Уилсон,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Пентагон,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители