США и КНР предрекли опасную игру

«Это очень специфический объект, сложный для современной системы ПВО. Сегодня это воздушная экзотика. И хотя Соединенные Штаты спустя несколько дней его сбили, но их заявления о том, что они сделали это только тогда, когда была безлюдная территория, – это признание собственного бессилия. Ведь когда аэростат летел над Аляской, там было еще более безлюдно», — сообщил собеседник «Ленты.ру».