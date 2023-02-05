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20 минут назад

США и КНР предрекли опасную игру

Lenta.ru

США и КНР будут продолжать прощупывать слабые стороны друг друга. Аэростат Китая — это только малая часть опасной игры, которая происходит между двумя странами, заявил в беседе с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

США и КНР предрекли опасную игру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ночь на 5 февраля стало известно, что ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны.

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«Любой повод используется для взаимных обвинений, поиска виноватых, попыток назначить какое-то наказание в виде санкций и попыток делать громкие заявления, позиционируя себя как мирового лидера», — заявил Губин.

При этом эксперт убежден, что сама ситуация с летательным аппаратом ни к каким последствиям не приведет. Это песчинка в одной большой картине, которая достаточно удручающая, добавил он.

«Это все общая канва больших американо-китайских отношений: торговые войны, тайваньский вопрос, микрочипы, технологические ограничения и попытка прервать линии морских коммуникаций снабжения Китая стратегическим сырьем. Все это лишь часть большой картины», — перечислил политолог.

Также Губин отметил, что Соединенные Штаты несколько дней не могли ничего сделать с высотным китайским аэростатом.

«Это очень специфический объект, сложный для современной системы ПВО. Сегодня это воздушная экзотика. И хотя Соединенные Штаты спустя несколько дней его сбили, но их заявления о том, что они сделали это только тогда, когда была безлюдная территория, – это признание собственного бессилия. Ведь когда аэростат летел над Аляской, там было еще более безлюдно», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно в пятницу, 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин, запланированный на следующую неделю.

В мире,Андрей Губин,Энтони Блинкен,
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