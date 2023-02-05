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44 минуты назад

Экс-премьер Израиля обвинил страны Запада в остановке переговоров по Украине

Lenta.ru

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в начале спецоперации был посредником между Россией и Украиной, обвинил страны Запада в остановке переговоров. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Беннет обвинил Запад в остановке переговоров по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией... Они прервали переговоры», — отметил Беннет.

По словам экс-премьера, власти западных стран решили разгромить российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.

Экс-премьер Израиля: Путин обещал не устранять Зеленского

Ранее Беннет заявил, что в начале спецоперации Путин обещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского. По словам экс-премьера Израиля, он знал, что президент Украины находится под угрозой и на тот момент скрывался в бункере.

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