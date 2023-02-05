Беннет обвинил Запад в остановке переговоров по Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в начале спецоперации был посредником между Россией и Украиной, обвинил страны Запада в остановке переговоров. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

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«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией... Они прервали переговоры», — отметил Беннет.

По словам экс-премьера, власти западных стран решили разгромить российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.