Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался на 80-м году жизни. Об этом пишет телеканал Geo News со ссылкой на источник.

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Отмечается, что экс-глава Пакистана скончался в клинике в Дубае после продолжительной болезни.

Первез Мушарраф родился 11 августа 1943 года в Дели. В 1947 году после отделения Пакистана он переехал с семьей в город Карачи.

Участвовал в индо-пакистанских конфликтах в 1965 и 1971 годах. В 1991 получил чин генерала, в 1998 году возглавил генеральный штаб, затем стал главнокомандующим армией Пакистана.

В октябре 1999 года Мушарраф пришел к власти в результате госпереворота. Правил страной в должности президента с 2001 по 2008 год. За период с 2003 по 2005 годы пережил три попытки покушения. По информации пакистанских спецслужб, еще 14 покушений удалось предотвратить.

В августе 2008 года под угрозой импичмента был вынужден уйти в отставку, после чего эмигрировал в Великобританию.

Власти Пакистана в марте 2014 года предъявили экс-президенту официальное обвинение в госизмене. По законам страны она карается смертной казнью или пожизненным заключением.