Шольц заявил о консенсусе с Зеленским

Украина не будет наносить удары по территории России из западного оружия — между Киевом и Берлином есть соответствующая договоренность. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag (заблокировано в РФ).

Фото: BFM.RU BFM.RU

На минувшей неделе стало известно, что в новый пакет военной помощи США Украине вошли ракеты с дальностью 150 километров. Это примерное расстояние от Херсона до севера Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно говорил, что Киев не собирается атаковать российские территории. Но Запад и Украина не признают присоединение Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России. В конце января советник Зеленского Михаил Подоляк говорил, что страна ведет переговоры о поставках дальнобойных ракет, которые, «позволят уничтожить тыловую инфраструктуру России, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма».

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Комментирует научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Артем Соколов научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО «Когда мы говорим о слове договоренность, мы понимаем прежде всего, что это результат взаимодействия двух равноправных субъектов. В случае Запада и Украины мы не можем говорить о том, что такая ситуация у нас есть. Мы можем говорить только о том, что Запад мог запретить или разрешить наносить удары тем или иным образом украинским войскам по тем или иным объектам на территории РФ. Конечно нельзя отрицать вероятность нанесения Киевом ударов и по Крыму, удары наносятся уже и по территории РФ, которая прилегает к театру боевых действий — Белгород, Белгородская область, некоторые другие территории. Отношение Запада к ударам Киева по Крыму и по областям РФ будет зависеть и от ситуации на поле боя, и от позиции РФ, от ее ответных действий в случае, если такие удары все-таки последуют. Западные партнеры, конечно, вряд ли также заинтересованы в том, чтобы ситуация развивалась по непредсказуемому сценарию».

При этом в середине января официальный представитель американского госдепа отмечал, что Украина может пользоваться западным оружием по собственному усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. При этом Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом. Вместе с тем канцлер ФРГ Шольц подчеркнул, что Запад не хочет эскалации. Чтобы предотвратить ее, Германия тщательно взвешивает каждую поставку вооружений, «тесно согласовывая ее с союзниками, прежде всего с Америкой». Но благодаря западным поставкам у Киева появилась возможность атаковать российские территории. Продолжит эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков:

— Удары возможны, если снаряд пройдет системы ПВО, и Украина это показывала, кстати, и раньше, когда вертолеты наносили удары по территории Белгородской области и беспилотники прорывались на нашу территорию. Поэтому удары теоретически возможны. Насколько решится Украина на этот шаг — другой вопрос, потому что это будет означать переход конфликта в более жесткую фазу.

— Какие цели могут быть в первую очередь атакованы Украиной?

— В первую очередь их интересуют не столько военные цели, как я понимаю, а в большей степени пиар-эффект, чтобы об этом написали все СМИ. Может быть какой-то объект инфраструктуры — мост, либо то, что имеет важное значение для России. Она может, конечно, и по военным целям ударить, но военные цели, как правило, прикрыты системами ПВО, это сложно сделать, но вполне возможно, что Украина выберет для удара какой-нибудь инфраструктурный объект.

— Может ли Запад поставить в ближайшем будущем ракеты большей дальности, чем 150 километров?

— Поставляется еще более тяжелое вооружение, танки уже в ход пошли. США могут поставить ракеты для комплексов HIMARS, которые уже находятся на территории Украины, и HIMARS можно вооружить ракетами ATACMS, у них дальность поражения до 300 километров, а это значит, что если их подогнать поближе к границе России, то под ударом окажется вся Курская, Белгородская, Воронежская области. А там достаточно объектов и военных, и гражданских, по которым можно ударить, плюс Крым, понятное дело, со всеми его базами. Но это еще не самый худший вариант. Российское руководство неоднократно заявляло, что оно готово наносить удары по центру принятия решений. Пока мы видим, что такие удары не наносятся, но в принципе все эти объекты известны, они разведаны еще со времен Советского Союза: все командные пункты, пункты управления, подземные бункеры. Как они могут поражаться — мы увидели на примере удара ракетным гиперзвуковым комплексом «Кинжал», когда был поражен такой заглубленный, защищенный, укрепленный подземный бункер.

На вопрос журналиста об ускорении поставок танков на Украину Шольц ответил, что это не так просто. Танк нельзя просто заказать у дилера, как новый автомобиль. Потому что готовой техники для экспорта нет и государству нужно заключить с промышленностью долгосрочные контракты на ее производство. Ранее ФРГ обещала передать Киеву 14 танков Leopard 2 в течение трех месяцев и 88 машин Leopard 1, снятых с вооружения.