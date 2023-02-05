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22 минуты назад

На Кипре проходят президентские выборы

Газета.Ru

На Кипре начались выборы президента страны. Как сообщает ТАСС, более тысячи избирательных участков открылось в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

На Кипре проходят президентские выборы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жителям Кипра предстоит выбрать президента страны из 14 кандидатов. Самые большие шансы на победу имеют независимый кандидат Никос Христодулидис, представитель правящей в настоящее время консервативной партии «Демократический сбор» Авероф Неофиту и Андреас Маврояннис, кандидатуру которого поддержала левая оппозиционная партия «АКЭЛ».

Голосование завершиться в 18:00 по кипрскому времени (19:00 мск). Первые итоги станут известны уже к концу дня.

По законам Кипра, СМИ не допускают на избирательные участки, а членам избиркомов запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Ранее нынешний президент Кипра Никос Анастасиадис заявил журналистам, что страна была вынуждена поддержать санкции против РФ и изменить отношение к ней, чтобы не быть «стигмой» Европы, не соглашаясь с принятыми большинством мерами.

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