Посол РФ Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости заявил, что, расширяя военную поддержку Украины , Дания все глубже втягивается в конфликт.

Он добавил, что не существует основы для улучшения развития двусторонних отношений, а также диалога и сотрудничества стран при условии, что Копенгаген делает ставку на поражение России. По его словам, сегодня отношения России и Дании «отброшены назад».