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19 минут назад

Посол РФ Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине

Газета.Ruиещё 2

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости заявил, что, расширяя военную поддержку Украины, Дания все глубже втягивается в конфликт.

Посол РФ Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт», — сказал Барбин.

Он добавил, что не существует основы для улучшения развития двусторонних отношений, а также диалога и сотрудничества стран при условии, что Копенгаген делает ставку на поражение России. По его словам, сегодня отношения России и Дании «отброшены назад».

В мире,Владимир Барбин,
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