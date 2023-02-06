В Перу расширили действие режима ЧП из-за массовых протестов

Руководство Перу приняло решение расширить действие режима чрезвычайного положения из-за продолжающихся массовых антиправительственных протестах в нескольких регионах страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье в официальном журнале El Peruano.

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В соответствии с актом чрезвычайные меры вводятся на 60 дней на всей территории департаментов Апуримак, Арекипа, Куско, Мадре-де-Дьос, Мокегуа, Пуно и Такна. В январе власти Перу объявляли о введении режима чрезвычайного положения на 30 календарных дней в департаментах Амасонас, Либертад и Лима.