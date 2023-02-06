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21 минуту назад

В Перу расширили действие режима ЧП из-за продолжения массовых протестов

ТАССиещё 1

Руководство Перу приняло решение расширить действие режима чрезвычайного положения из-за продолжающихся массовых антиправительственных протестах в нескольких регионах страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье в официальном журнале El Peruano.

В Перу расширили действие режима ЧП из-за массовых протестов
Фото: ТАССТАСС

В соответствии с актом чрезвычайные меры вводятся на 60 дней на всей территории департаментов Апуримак, Арекипа, Куско, Мадре-де-Дьос, Мокегуа, Пуно и Такна. В январе власти Перу объявляли о введении режима чрезвычайного положения на 30 календарных дней в департаментах Амасонас, Либертад и Лима.

После смещения Педро Кастильо с поста президента 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные антиправительственные выступления. Их участники требуют отставки Болуарте, роспуска парламента и проведения новых выборов. Манифестации сопровождаются блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и столкновениями. Жертвами насилия стали десятки людей, свыше 1,6 тыс. пострадали.

В мире,Педро Кастильо,
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