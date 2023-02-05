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41 минуту назад

Резников об отставке: таких разговоров не происходило, но он готов к любому развитию событий

Газета.Ruиещё 12

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию «Украинская правда» сказал, что не вел никаких разговоров об уходе со своего поста, но как чиновник готов к любому развитию событий.

Резников прокомментировал сообщения о скорой отставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы министерства, никаких разговоров о прекращении деятельности на этой должности не велось.

«Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий», — заявил Резников, добавив, что тоже самое он сказал и другим СМИ.

По словам главы оборонного ведомства, за сделанное на посту ему «отнюдь не стыдно» и «точно будет что показать, что я сделал».

Ранее бывший депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива сообщил, ссылаясь на источник, что министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке.

Назван возможный преемник министра обороны Украины

Позже депутат Рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил о предполагаемых кадровых переменах, включая смену главы Министерства обороны Алексея Резникова.

В мире,Ярослав Железняк,Илья Кива,Алексей Резников,Верховная Рада,
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