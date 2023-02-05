NYT: Конгресс уведомляли о воздушной слежке за военными объектами

Американские конгрессмены были предупреждены о случаях иностранной воздушной слежки за военными объектами Соединенных Штатов, в том числе за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
По словам неназванных чиновников, близких к расследованию, в секретном докладе Конгрессу в начале 2023 года речь шла о как минимум двух инцидентах с проведением воздушного наблюдения при помощи неизвестных прогрессивных технологий. Как заявили источники издания, возможно, слежка осуществлялась со стороны КНР. В отчете говорится о нескольких случаях предполагаемого наблюдения с помощью разведывательных шаров и дронов.
Как считают военные США, Китай осуществляет отслеживание военных полигонов, чтобы лучше понять, как Вашингтон тренируют пилотов и проводят сложные военные операции. Предполагается, что наблюдение велось за военной базой на территории США и за американской базой за рубежом. В докладе упоминаются авиабаза ВМС Фэллон в Неваде и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии.
4 февраля военные США по распоряжению главы государства Джо Байдена сбили китайский аэростат около побережья Южной Каролины. Представитель внешнеполитического ведомства Китая ранее заявил, что это китайский аэростат. Он используется для метеорологических исследований.