NYT: Конгресс уведомляли о воздушной слежке за военными объектами

Американские конгрессмены были предупреждены о случаях иностранной воздушной слежки за военными объектами Соединенных Штатов, в том числе за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

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По словам неназванных чиновников, близких к расследованию, в секретном докладе Конгрессу в начале 2023 года речь шла о как минимум двух инцидентах с проведением воздушного наблюдения при помощи неизвестных прогрессивных технологий. Как заявили источники издания, возможно, слежка осуществлялась со стороны КНР. В отчете говорится о нескольких случаях предполагаемого наблюдения с помощью разведывательных шаров и дронов.

Как считают военные США, Китай осуществляет отслеживание военных полигонов, чтобы лучше понять, как Вашингтон тренируют пилотов и проводят сложные военные операции. Предполагается, что наблюдение велось за военной базой на территории США и за американской базой за рубежом. В докладе упоминаются авиабаза ВМС Фэллон в Неваде и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии.