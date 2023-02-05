Стало известно о продаже дома Скрипаля в Солсбери

Совет графства Уилтшир в Великобритании продал дом российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, которого, как утверждало Соединенное Королевство, вместе с дочерью Юлией отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что в 2021 году совет графства купил дом у Скрипаля за 260 тыс. фунтов стерлингов ($313 тыс.), затем власти решили продать его, однако только жителям города Солсбери и в долевую собственность.

Издание отмечает, что местные жители хотели, чтобы этот дом был снесен. При этом власти, как утверждает представитель совета Фила Элфорда, рассматривали такой вариант, однако было принято решение отремонтировать его после того, как «он был полностью обнажен до кирпичной кладки, чтобы избежать любого риска заражения».

Уточняется, что дом в долевую собственность приобрел житель Солсбери. По словам Элфорда, новый хозяин недвижимости сможет въехать летом, поскольку еще идут ремонтные работы.

Сергей Скрипаль — бывший полковник Главного разведывательного управления России. В 1995 году, когда он находился в Испании, его завербовала британская разведка МИ-6. В России офицера осудили за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, в 2010 году произвели обмен с Британией, в результате которого Скрипаля отдали этому государству.