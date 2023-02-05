В Иране заявили, что Запад использует СМИ и санкции как оружие против РФ

Генеральный директор газеты "Иран" и культурно-журналистской организации Мохаммад-Хасан Рузиталяб заявил, что Запад использует СМИ и санкции как оружие против России и Ирана, сообщает РИА Новости.
"Дело в том, что Запад, помимо развития своего вооружения и оборонного потенциала, использует СМИ как оружие против своих противников. Когда это оружие неэффективно, он вводит санкции и запреты другим государствам, дабы те не имели возможности высказывать свое мнение и взгляды", - заявил Рузиталяб.
Он отметил, что закрытие отделений и редакций Sputnik и всей медиагруппы МИА "Россия Сегодня" в Канаде, а также других странах НАТО и ЕС являются такими же политическими шагами, как рестрикции против газеты "Иран" ранее.
Ранее Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц из России. В черный список попали Михаил Боярский, Николай Басков, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина и другие артисты. Под санкциями также оказались медиагруппа "Россия Сегодня", агентство РИА "Новости" и некоторые организации, "связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным".