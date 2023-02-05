В Иране заявили, что Запад использует СМИ и санкции как оружие против РФ

"Дело в том, что Запад, помимо развития своего вооружения и оборонного потенциала, использует СМИ как оружие против своих противников. Когда это оружие неэффективно, он вводит санкции и запреты другим государствам, дабы те не имели возможности высказывать свое мнение и взгляды", - заявил Рузиталяб.