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56 минут назад

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке

Газета.Ruиещё 2

Израиль и Россия смогли найти компромисс по интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу La Chaîne Info.

Нетаньяху: Израиль и Россия решили «оставить друг друга в покое»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, страны решили «оставить друг друга в покое» и не вмешиваться в действия друг друга.

«Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое», - сказал он.

Нетаньяху заявил, что Израиль и Россия «нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам».

При этом говоря о действиях Израиля на Ближнем Востоке он подчеркнул, что Иран хочет не создать ядерное оружие, «чтобы уничтожить» Израиль.

Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву

Нетаньяху также заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов. Он подчеркнул, что Израиль не хочет конфронтации с Россией и инцидентов с участием военных двух стран в воздушном пространстве Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что израильские тайные операции против Ирана в конечном итоге помогают другим странам, в том числе Украине.

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