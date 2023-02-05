Саудовский министр призвал прекратить лицимерие по поводу санкций

Политика введения санкций, распространяющаяся на мировой энергетический рынок, может вызвать ограничение поставок энергоносителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq.

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Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, к дефициту поставок всех видов энергоносителей могут привести санкции, эмбарго и отсутствие инвестиций.

Глава ведомства призвал «прекратить лицемерие и осознать, что сотни миллионов людей страдают от нехватки энергоресурсов».

5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Европейского союза на морские поставки российской нефти. Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем нефть из России на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. 5 февраля 2023 года начнут действовать эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России.