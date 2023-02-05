Саудовский министр призвал прекратить лицимерие по поводу санкций

Политика введения санкций, распространяющаяся на мировой энергетический рынок, может вызвать ограничение поставок энергоносителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq.
Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, к дефициту поставок всех видов энергоносителей могут привести санкции, эмбарго и отсутствие инвестиций.
Глава ведомства призвал «прекратить лицемерие и осознать, что сотни миллионов людей страдают от нехватки энергоресурсов».
5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Европейского союза на морские поставки российской нефти. Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем нефть из России на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. 5 февраля 2023 года начнут действовать эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России.
Российские власти приняли ответные меры на введение предельной стоимости сырья в некоторых странах. Соответствующий указ президента РФ от 27 декабря 2022 года вступил в силу 1 февраля. Запрещается поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным компаниям и гражданам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.