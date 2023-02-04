ЦАХАЛ перехватила летательный аппарат над сектором Газа

Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли и перехватили небольшой летательный аппарат в небе над сектором Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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Отмечается, что это был не запуск снаряда. Израильская служба тыла работает в штатном режиме, заверили в армейской пресс-службе.

2 февраля ЦАХАЛ сообщила, что нанесла авиаудары по территории сектора Газа после того, как израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную палестинцами по территории Израиля. Израильские истребители атаковали «объекты производства и хранения химического сырья, используемого для производства ракет террористической организацией ХАМАС, и объекты производства оружия, расположенные в центре сектора Газа».