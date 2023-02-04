Гейтс прокомментировал обвинения в создании эпидемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал обвинения в свой адрес о причастности к созданию и распространению коронавируса.

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По словам Гейтса, людям нужно найти простое объяснение своих бед и такого явления, как пандемия. Людям нужно найти простое объяснение комплексной проблемы.

Также бизнесмен пошутил, что его чаще обвиняют в заговорах, чем бывшего главного медицинского советника президента США Энтони Фаучи, так как более известен в мире.