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13 минут назад

Билл Гейтс прокомментировал обвинения в создании эпидемии коронавируса

Ferra.ru

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал обвинения в свой адрес о причастности к созданию и распространению коронавируса.

Гейтс прокомментировал обвинения в создании эпидемии коронавируса
Фото: Cnbc.comCnbc.com

По словам Гейтса, людям нужно найти простое объяснение своих бед и такого явления, как пандемия. Людям нужно найти простое объяснение комплексной проблемы.

«Будет хуже»: Билл Гейтс предрек пандемии страшнее коронавируса

Также бизнесмен пошутил, что его чаще обвиняют в заговорах, чем бывшего главного медицинского советника президента США Энтони Фаучи, так как более известен в мире.

«Я предполагаю, что люди ищут некое чудовище, вроде бугимена (персонаж устрашения в сказках и притчах), которое стоит за кулисами. Это такое слишком упрощённое объяснение. Злые намерения намного легче понять, чем биологию», — добавил Гейтс.

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