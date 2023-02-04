США направили истребители к «китайскому шару»

ВВС США готовятся сбить китайский разведывательный шар в небе над Южной Каролиной, который движется в сторону побережья Атлантики. Об этом сообщает Fox News.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По оценке телеканала Fox News, если решение об уничтожении аэростата принято, то это произойдет через 45 минут.

Telegram-канал «Военный обозреватель» уточняет, что движение шара контролируют истребители F-22A Raptor. К побережью также направляются F-15, способные работать на большей высоте.

Ранее США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности» на фоне ситуации со «шпионским шаром».