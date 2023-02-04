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17 минут назад

США направили истребители к «китайскому шару»

Lenta.ru

ВВС США готовятся сбить китайский разведывательный шар в небе над Южной Каролиной, который движется в сторону побережья Атлантики. Об этом сообщает Fox News.

США направили истребители к «китайскому шару»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке телеканала Fox News, если решение об уничтожении аэростата принято, то это произойдет через 45 минут.

Telegram-канал «Военный обозреватель» уточняет, что движение шара контролируют истребители F-22A Raptor. К побережью также направляются F-15, способные работать на большей высоте.

Байден пообещал «разобраться» с ситуацией вокруг китайского аэростата

Ранее США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности» на фоне ситуации со «шпионским шаром».

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. Пекин призвал Вашингтон прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».

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