Оценены шансы установить виновных во взрывах «Северных потоков»

«Я думаю, уже давно установили виновных, учитывая, что в конце 2022 года Швеция заявила, что не будет раскрывать материалы следствия, улики, потому что это может повлиять на их безопасность. Я подозреваю, что были найдены доказательства, и так как их не хотели раскрывать, это точно не Россия, потому что Россию обвинить очень легко. Одновременно с этим в Великобритании заявили, что Россия становится очень опасной и может уничтожать энергетическую инфраструктуру стран, включая подводные трубопроводы. Можно сделать вывод, что у России пока нет такого оружия», — сказал он.