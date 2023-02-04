Байден пообещал «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР .

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разберемся с этим», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов по поводу аэростата.

Американский президент Джо Байден согласился с предложением военных не сбивать китайский объект .

В МИД КНР заявили, что Китай никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других стран.