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58 минут назад

В США предположили, что КНР предоставляет Москве необходимые для ведения СВО технологии

Илья Родин

Пекин якобы поставляет России высокотехнологичное оборудование, необходимое для ведения военных действий в ходе спецоперации, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: Китай предоставляет России технологии, необходимые для ведения СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, госкомпании Китая якобы отправляли разнообразное современное навигационное оборудование, детали для истребителей предприятиям российского ВПК, против которых Запад ввел ограничительные меры.

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Уточняется, что ранее лидер КНР Си Цзиньпин заверил главу Евросовета Шарля Мишеля в том, что Пекин не поставляет Москве вооружения.

Напомним, что западная пресса постоянно обвиняет Иран, Северную Корею в поставках России вооружений и военной техники. Лидеры этих государств, в свою очередь, категорически отвергают подобные обвинения.

В мире,Шарль Мишель,Цзиньпин Си,Европейский совет,
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