WSJ: Китай предоставляет России технологии, необходимые для ведения СВО

Пекин якобы поставляет России высокотехнологичное оборудование, необходимое для ведения военных действий в ходе спецоперации, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным газеты, госкомпании Китая якобы отправляли разнообразное современное навигационное оборудование, детали для истребителей предприятиям российского ВПК, против которых Запад ввел ограничительные меры.

Уточняется, что ранее лидер КНР Си Цзиньпин заверил главу Евросовета Шарля Мишеля в том, что Пекин не поставляет Москве вооружения.