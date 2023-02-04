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23 минуты назад

В США собрались сбить китайский аэростат над океаном

Lenta.ru

Китайский аэростат, который официальный Вашингтон счел шпионским, могут сбить над Атлантическим океаном. Об этом сообщает телеканал ABC11 со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией.

В США собрались сбить китайский аэростат над океаном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Источник заявил о готовности властей США попытаться сбить аппарат, когда тот покинет воздушное пространство страны и окажется над Атлантикой, а после поднять обломки из воды. По словам инсайдера, для защиты гражданских лиц во время этого может понадобиться закрытие значительной части воздушного пространства. Он отметил, что аппарат может управляться с помощью китайских спутников-шпионов.

Трамп призвал сбить китайский аэростат над США

4 февраля, уточнил телеканал, аэростат заметили вблизи города Шарлотт в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что обнаруженный над США китайский аэростат может покинуть воздушное пространство страны к утру субботы, 4 февраля, по местному времени. Согласно траектории NOAA, зонд пролетает над штатами Кентукки и Теннесси, в дальнейшем аэростат должен выйти к Внешним отмелям Северной Каролины, а потом он уйдет в открытый океан.

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