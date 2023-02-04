В США собрались сбить китайский аэростат над океаном

Китайский аэростат, который официальный Вашингтон счел шпионским, могут сбить над Атлантическим океаном. Об этом сообщает телеканал ABC11 со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией.

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Источник заявил о готовности властей США попытаться сбить аппарат, когда тот покинет воздушное пространство страны и окажется над Атлантикой, а после поднять обломки из воды. По словам инсайдера, для защиты гражданских лиц во время этого может понадобиться закрытие значительной части воздушного пространства. Он отметил, что аппарат может управляться с помощью китайских спутников-шпионов.

4 февраля, уточнил телеканал, аэростат заметили вблизи города Шарлотт в Северной Каролине.