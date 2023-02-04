В Индии арестовали свыше 2000 мужчин за браки с несовершеннолетними

Свыше 2000 мужчин арестовано в ходе рейда, организованного полицией Индии в рамках борьбы с незаконными детскими браками. Об этом пишет телеканал NDTV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что аресты были произведены преимущественно в северо-восточном индийском штате Ассам.

Начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх пояснил, что правоохранительные органы арестовали 2169 человек за женитьбу на несовершеннолетних девочках.

Журналисты канала сопроводили публикацию роликом, на кадрах которого полицейские сопровождают арестованных мужчин. Кроме того, в кадр попали заплаканные молодые женщины с детьми на руках.

Одна из них отметила, что совместная жизнь позволяла семье сводить концы с концами, дарила супругам счастье. Она добавила, что осталась без средств к существованию.