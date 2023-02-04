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53 минуты назад

В Индии арестовали свыше 2000 мужчин за браки с несовершеннолетними

Илья Родин

Свыше 2000 мужчин арестовано в ходе рейда, организованного полицией Индии в рамках борьбы с незаконными детскими браками. Об этом пишет телеканал NDTV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Индии арестовали свыше 2000 мужчин за браки с несовершеннолетними
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что аресты были произведены преимущественно в северо-восточном индийском штате Ассам.

Начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх пояснил, что правоохранительные органы арестовали 2169 человек за женитьбу на несовершеннолетних девочках.

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Журналисты канала сопроводили публикацию роликом, на кадрах которого полицейские сопровождают арестованных мужчин. Кроме того, в кадр попали заплаканные молодые женщины с детьми на руках.

Одна из них отметила, что совместная жизнь позволяла семье сводить концы с концами, дарила супругам счастье. Она добавила, что осталась без средств к существованию.

Напомним, что в Индии браки для женщин разрешены с 18 лет, для мужчин - с 21 года. Вместе с тем, в сельской местности они заключаются в значительно более раннем возрасте.

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