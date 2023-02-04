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25 минут назад

Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе

Lenta.ru

Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики страны Николая Колесника.

Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе
Фото: UnsplashUnsplash

«Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны — члены Европейского Союза», — сказал он.

По его словам, сезон закачки нефти начнется уже через несколько месяцев. Колесник уточнил, что большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) стран Евросоюза заполнены, в то время как для украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) это даст возможность привлечь новых луг покупателей по межгосударственным точкам соединения.

Кроме того, он добавил, что Киев заинтересован в реализации проекта Южного газового коридора и готов к совместной работе в области диверсификации путей снабжения природным газом.

В мире,Николай Колесник,ЕС,
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