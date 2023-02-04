Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики страны Николая Колесника .

«Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны — члены Европейского Союза », — сказал он.

По его словам, сезон закачки нефти начнется уже через несколько месяцев. Колесник уточнил, что большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) стран Евросоюза заполнены, в то время как для украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) это даст возможность привлечь новых луг покупателей по межгосударственным точкам соединения.