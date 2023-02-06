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27 минут назад

Зеленский собрался посетить саммит ЕС в Брюсселе

Lenta.ruиещё 7

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) планируют визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе, который пройдет на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Зеленский собрался посетить саммит ЕС в Брюсселе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно, Зеленский собирается выступить на специальной сессии Европейского парламента в соответствии с уже составленным планом. При этом выступление может быть отменено из соображений безопасности.

«Честно говоря, если я куда-то поеду, это представляет большие риски. Это правда», — сказал Зеленский журналистам.

Поездка, если она состоится, станет вторым для Зеленского международным визитом с момента начала российской спецоперации на Украине.

2 февраля на Украину с официальным визитом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом газета The New York Times со ссылкой на дипломатов писала, что визит официальных лиц ЕС носит скорее символический характер и может разочаровать Зеленского, если тот ожидает конкретных действий Брюсселя по вступлению Украины в блок.

27 лидеров стран ЕС встретятся в Брюсселе 9 февраля на саммите, в ходе которого планируется обсудить украинский конфликт, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США.

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