Шмыгаль решил попросить помощи у Турции после аварии в Одессе

Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил МИД страны обратиться к турецкой стороне за получением судов-электростанций после аварии на энергообъекте в Одессе.
Шмыгаль поручил ввести за сутки ввести в город самые мощные генераторы, которые есть у минэнерго, американскую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, передает ТАСС.
Также премьер поставил задачу МИД обратиться к Анкаре за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.
По его словам, масштаб аварии в Одессе серьезный, сейчас быстро восстановить энергопитание критической инфраструктуры невозможно.
На заседании правительства создали штаб, в него вошли министр энергетики Герман Галущенко, а также руководители госслужбы по ЧС, областная администрация и другие.
Напомним, после аварии на одной из подстанций в Одессе оказались обесточены часть города и Одесского района области.