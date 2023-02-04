Шмыгаль решил попросить помощи у Турции после аварии в Одессе

Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил МИД страны обратиться к турецкой стороне за получением судов-электростанций после аварии на энергообъекте в Одессе.

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Шмыгаль поручил ввести за сутки ввести в город самые мощные генераторы, которые есть у минэнерго, американскую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, передает ТАСС.

Также премьер поставил задачу МИД обратиться к Анкаре за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

По его словам, масштаб аварии в Одессе серьезный, сейчас быстро восстановить энергопитание критической инфраструктуры невозможно.

На заседании правительства создали штаб, в него вошли министр энергетики Герман Галущенко, а также руководители госслужбы по ЧС, областная администрация и другие.