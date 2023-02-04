СМИ: Лиз Трасс и Борис Джонсон намерены вернуться в большую политику

Двое экс-премьеров Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс хотят в будущем вернуться в большую политику. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на источники.
По информации СМИ, Трасс готовится апеллировать к неверному курсу экономики своего преемника — Риши Сунака.
При этом Джонсон уже отмечал недостаточно решительное поведение Лондона в украинском вопросе.
Утверждается, что на выходных Трасс намерена вступить в заочный спор с нынешним главой правительства Риши Сунаком, опубликовав статью о необходимости снизить налоговую нагрузку на британцев.
«Она считает, что проиграла сражение, но это долгая игра», — отметил из соратников бывшего премьер-министра.
Также в Times допустили, что Джонсон полон надежд получить руководящие роли в британской политической системе.
«При всех своим недостатках Борис понимал, что нужно иметь подробную картину будущего и уметь продать ее другим», — добавил один из членов кабмина.
В ноябре утверждалось, что Лиз Трасс четвертый раз сменила свой сотовый номер.
В сентябре 2022 года Джонсон в последний раз покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит.