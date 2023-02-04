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38 минут назад

Times: Лиз Трасс и Борис Джонсон намерены вернуться в большую политику

Газета.Ru

Двое экс-премьеров Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс хотят в будущем вернуться в большую политику. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на источники.

СМИ: Лиз Трасс и Борис Джонсон намерены вернуться в большую политику
Фото: газета.ругазета.ру

По информации СМИ, Трасс готовится апеллировать к неверному курсу экономики своего преемника — Риши Сунака.

При этом Джонсон уже отмечал недостаточно решительное поведение Лондона в украинском вопросе.

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Утверждается, что на выходных Трасс намерена вступить в заочный спор с нынешним главой правительства Риши Сунаком, опубликовав статью о необходимости снизить налоговую нагрузку на британцев.

«Она считает, что проиграла сражение, но это долгая игра», — отметил из соратников бывшего премьер-министра.

Также в Times допустили, что Джонсон полон надежд получить руководящие роли в британской политической системе.

«При всех своим недостатках Борис понимал, что нужно иметь подробную картину будущего и уметь продать ее другим», — добавил один из членов кабмина.

В ноябре утверждалось, что Лиз Трасс четвертый раз сменила свой сотовый номер.

В сентябре 2022 года Джонсон в последний раз покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит.

В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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