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5 минут назад

Одесса полностью лишилась электричества из-за аварии на подстанции

Майк Габриелян

В Одессе полностью пропало электричество из-за аварии на пригородной подстанции. Об энергетическом коллапсе сообщил украинский холдинг ДТЭК.

Одесса полностью лишилась электричества из-за аварии на подстанции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одесса и часть Одесского района временно обесточены», — сказано в сообщении компании в Telegram.

Это вторая за сутки масштабная авария в городе и области на подстанции «Укрэнерго». Во время первого коллапса без света осталась часть города и близлежащих населенных пунктов.

Местные жители в субботу утром сообщили о взрыве и столбе черного дыма в в пригороде Одессы. Утверждалось, что горит подстанция «Усатово», расположенная в одноименном селе.

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