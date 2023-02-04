Одесса полностью лишилась электричества из-за аварии на подстанции

В Одессе полностью пропало электричество из-за аварии на пригородной подстанции. Об энергетическом коллапсе сообщил украинский холдинг ДТЭК.
«Одесса и часть Одесского района временно обесточены», — сказано в сообщении компании в Telegram.
Это вторая за сутки масштабная авария в городе и области на подстанции «Укрэнерго». Во время первого коллапса без света осталась часть города и близлежащих населенных пунктов.
Местные жители в субботу утром сообщили о взрыве и столбе черного дыма в в пригороде Одессы. Утверждалось, что горит подстанция «Усатово», расположенная в одноименном селе.