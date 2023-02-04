В ФРГ опровергли причастность России к взрывам на «Северных потоках»

В настоящее время у немецких следователей нет доказательств того, что Москва стоит за взрывами на «Северных потоках», заявил в субботу, 4 февраля, генпрокурор Германии Петер Франк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Kustbevakningen (Шведская береговая охрана) Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)

Юрист отметил, что расследование продолжается, полученные данные не позволяют с уверенностью обвинить России в терактах.

«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», - пояснил генпрокурор.

Франк уточнил, что в районе взрывов были задействованы два исследовательских судна. Они взяли пробы почвы и воды, образцы труб. Эксперты также тщательно задокументировали место ЧП.

По его словам, специалисты изучают полученные материалы с точки зрения криминалистики.

Швеция и Дания, в чьих экономических зонах произошли взрывы, также занимаются расследованием происшествия, добавил юрист. Он подчеркнул, что ведомства поддерживают рабочие контакты по этому вопросу.