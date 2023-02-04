В ФРГ опровергли причастность России к взрывам на «Северных потоках»

В настоящее время у немецких следователей нет доказательств того, что Москва стоит за взрывами на «Северных потоках», заявил в субботу, 4 февраля, генпрокурор Германии Петер Франк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Юрист отметил, что расследование продолжается, полученные данные не позволяют с уверенностью обвинить России в терактах.
«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», - пояснил генпрокурор.
Франк уточнил, что в районе взрывов были задействованы два исследовательских судна. Они взяли пробы почвы и воды, образцы труб. Эксперты также тщательно задокументировали место ЧП.
По его словам, специалисты изучают полученные материалы с точки зрения криминалистики.
Швеция и Дания, в чьих экономических зонах произошли взрывы, также занимаются расследованием происшествия, добавил юрист. Он подчеркнул, что ведомства поддерживают рабочие контакты по этому вопросу.
Высокопоставленные лица ФРГ заявили ранее, что Берлин не планирует использовать историю с газопроводами для политических спекуляций.