В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-9° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Пентагон: над Латинской Америкой летит еще один китайский аэростат

Илья Родин

Китайский аэростат-разведчик пролетает над странами Латинской Америки. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.

Пентагон: над Латинской Америкой летит еще один китайский аэростат
Фото: соцсетисоцсети

В пресс-службе Пентагона пояснили, что получили сведения о новом аппарате, который пролетает над Латинской Америкой. Предположительно, это второй китайский аэростат-разведчик.

В Госдепе заявили, что инцидент с аэростатом не изменил подхода США к КНР

По предварительным данным, разведывательный аппарат движется в сторону Штатов.

Напомним, что в четверг, 2 февраля, в небе над США был обнаружен разведывательный аэростат. Власти страны предположили, что он принадлежит КНР.

Пекин позднее подтвердил эти данные, но призвал не раздувать «шпионский скандал». В Китае уточнили, что аппарат значительно отклонился от маршрута из-за неблагоприятных погодных условий. Официальные лица выразили сожаление, что он оказался над территорией Штатов.

В мире,Госдеп США,Пентагон,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители