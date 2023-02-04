Пентагон: над Латинской Америкой летит еще один китайский аэростат

Китайский аэростат-разведчик пролетает над странами Латинской Америки. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.
В пресс-службе Пентагона пояснили, что получили сведения о новом аппарате, который пролетает над Латинской Америкой. Предположительно, это второй китайский аэростат-разведчик.
По предварительным данным, разведывательный аппарат движется в сторону Штатов.
Напомним, что в четверг, 2 февраля, в небе над США был обнаружен разведывательный аэростат. Власти страны предположили, что он принадлежит КНР.
Пекин позднее подтвердил эти данные, но призвал не раздувать «шпионский скандал». В Китае уточнили, что аппарат значительно отклонился от маршрута из-за неблагоприятных погодных условий. Официальные лица выразили сожаление, что он оказался над территорией Штатов.