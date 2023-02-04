В США умер «охотник за нацистами» Райан

В США на 78-м году жизни от сердечного приступа умер охотник за нацистами Аллан А. Райан. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, Райану удалось выиграть в суде более 25 дел. Одна из известных историй в его жизни — экстрадиция из США в СССР охранника польского лагеря смерти Треблинка Федора Федоренко (Черный Федор).

Мужчину выслали из США в 1986 году, его судили в Симферополе и приговорили к расстрелу.