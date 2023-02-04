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21 минуту назад

МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции по международным вопросам

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Россия и Китай постоянно укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции при урегулировании международных вопросов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие
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Как заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, которого цитирует МИД КНР, Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене, передает ТАСС.

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Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сохраняют тенденцию развития на высоком уровне.

Напомним, в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов.

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