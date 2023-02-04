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15 минут назад

США пригрозили Турции ответом в случае сотрудничества с Россией

Елена Прошина

Турция рискует оказаться под санкциями США из-за торгового сотрудничества с Россией. Такое заявление сделал заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон, передает РИА Новости со ссылкой на его выступление в Стамбуле.

США пригрозили Турции ответом в случае сотрудничества с Россией
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что за прошедший 2022 год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию ставит Турцию в неустойчивое положение — теперь она уязвима для «санкционных и репутационных рисков». Нельсон подчеркнул, что взаимодействие Турции с российскими организациями, против которых введены западные санкции, может обернуться для турецких предприятий и банков потерей доступа к корреспондентским связям и рынкам стран G7.

Высокопоставленный американский чиновник пояснил, что турецкие банки и бизнес должны осознать эти риски и принять «дополнительные меры предосторожности». В противном случае им не удастся избежать транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которыми в будущем может воспользоваться российская сторона.

Нельсон призвал финансовые учреждения Турции проводить проверку операций с российскими физическими и юридическими лицами, чтобы снизить риск применения против них санкционных мер.

В мире,Брайан Нельсон,
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