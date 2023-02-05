Эрдоган обсудит с кабмином членство Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган 6 февраля намерен обсудить с кабинетом министров календарь выборов и процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный

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«Кабинет министров соберется завтра под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщил источник, добавив, что основными вопросами для обсуждения станет календарь выборов, экономика и процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что в случае одобрения Турцией приема в альянс НАТО Швеции и Финляндии конгресс может благосклоннее отнестись к продаже Анкаре истребителей F-16.