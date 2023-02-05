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15 минут назад

РИА Новости: Эрдоган обсудит с кабмином членство Швеции и Финляндии в НАТО 6 февраля

Газета.Ruиещё 1

Президент Турции Тайип Эрдоган 6 февраля намерен обсудить с кабинетом министров календарь выборов и процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный

Эрдоган обсудит с кабмином членство Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

источник.

«Кабинет министров соберется завтра под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщил источник, добавив, что основными вопросами для обсуждения станет календарь выборов, экономика и процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что в случае одобрения Турцией приема в альянс НАТО Швеции и Финляндии конгресс может благосклоннее отнестись к продаже Анкаре истребителей F-16.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, поэтому Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО.

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