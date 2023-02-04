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27 минут назад

Вучич объяснился за позицию Сербии против России в ООН

Елена Прошина

Сербия была вынуждена осудить действия России на Украине на Генеральной ассамблее ООН, чтобы остаться на международной арене. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич на специальном открытом заседании Скупщины республики, передает ТАСС.

Вучич объяснился за позицию Сербии против России в ООН
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что Сербия не стала вводить санкции против России, однако должна была осудить ее действия на Генеральной ассамблее ООН. В противном случае место Сербии на международной арене оказалось бы под вопросом. Вучич добавил, что понимает давление со стороны Запада по поводу Косова и Метохии на фоне нынешней геополитической ситуации.

«Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли», — предположил глава Сербии.

Он также допустил, что в ходе дальнейшего развития событий на Украине давление на Сербию будет только возрастать.

Вучич признал свою вину за отказ во введении ограничений против России и отметил, что за это Сербия «платит высокую цену». При этом он указал на необходимость поддержки со стороны России в Совете Безопасности ООН, которая проголосовала против принятия резолюции по обвинению Сербии в геноциде.

Ранее президент Сербии заявил, что республика оказалась перед принудительным выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН.

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