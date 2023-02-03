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26 минут назад

Канада ввела санкции против еще 38 россиян

Елена Прошина

Власти Канады ввели санкции против еще 38 россиян. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Канада ввела санкции против еще 38 россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

В частности, в списке оказались такие известные артисты, как Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян и Виктория Дайнеко.

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Еще в санкционном списке оказался заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев и сама организация, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы «РИА Новости», «Прайм», «ИноСМИ», «ТОК», «КОТ», Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator and Arctic.ru.

Помимо физлиц под ограничения попали 16 российских юрлиц. Власти Канады обвинили их в распространении «дезинформации и пропаганды».

В мире,Олег Газманов,Александр Маршал,Лариса Долина,Александр Буйнов,Виктория Дайнеко,Ирина Аллегрова,Дана Борисова,Надежда Бабкина,Михаил Галустян,Михаил Боярский,Дмитрий Дюжев,Николай Расторгуев,Дима Билан,Полина Гагарина,Николай Басков,ЕС,
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