Канада ввела санкции против еще 38 россиян

Власти Канады ввели санкции против еще 38 россиян. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

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Еще в санкционном списке оказался заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев и сама организация, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы «РИА Новости», «Прайм», «ИноСМИ», «ТОК», «КОТ», Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator and Arctic.ru.