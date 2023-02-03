Канада ввела санкции против еще 38 россиян

Власти Канады ввели санкции против еще 38 россиян. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
В частности, в списке оказались такие известные артисты, как Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян и Виктория Дайнеко.
Еще в санкционном списке оказался заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев и сама организация, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы «РИА Новости», «Прайм», «ИноСМИ», «ТОК», «КОТ», Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator and Arctic.ru.
Помимо физлиц под ограничения попали 16 российских юрлиц. Власти Канады обвинили их в распространении «дезинформации и пропаганды».