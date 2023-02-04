ВОЗ предупредила о более 600 подвидах омикрон-штамма коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что сейчас в мире циркулируют более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса. Ее слова передает ТАСС.
Как отметила ван Керкхове, омикрон все еще является наиболее заразным вариантом коронавируса. Кроме того, ожидается, что распространение его подвида XBB.1.5 будет расти. По словам эксперта, у XBB.1.5 есть преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами. При этом в ВОЗ не зафиксировали изменений в тяжести протекания болезни при заражении им, однако, как отметила ван Керкхове, данные для оценки тяжести XBB.1.5 носят ограниченный характер.
Ранее оперштаб по борьбе с инфекцией приводил данные, согласно которым в январе смертность из-за коронавируса в России воказалась минимальной (1355 случаев) с июля прошлого года (1710 случаев). Из подсчетов следует, что с 1 по 31 января зафиксировано 1 355 смертей против 1 710 месяцем ранее. Согласно данным, заболеваемость коронавирусом в России тоже упала до минимума с июня 2022 года. Таким образом, в январе в стране заболели 151 683 человека, что на 27% меньше, чем в декабре.