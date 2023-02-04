ВОЗ предупредила о более 600 подвидах омикрон-штамма коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что сейчас в мире циркулируют более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса. Ее слова передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметила ван Керкхове, омикрон все еще является наиболее заразным вариантом коронавируса. Кроме того, ожидается, что распространение его подвида XBB.1.5 будет расти. По словам эксперта, у XBB.1.5 есть преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами. При этом в ВОЗ не зафиксировали изменений в тяжести протекания болезни при заражении им, однако, как отметила ван Керкхове, данные для оценки тяжести XBB.1.5 носят ограниченный характер.