В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
27 минут назад

ВОЗ: в мире циркулируют более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса

Газета.Ruиещё 3

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что сейчас в мире циркулируют более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса. Ее слова передает ТАСС.

ВОЗ предупредила о более 600 подвидах омикрон-штамма коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила ван Керкхове, омикрон все еще является наиболее заразным вариантом коронавируса. Кроме того, ожидается, что распространение его подвида XBB.1.5 будет расти. По словам эксперта, у XBB.1.5 есть преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами. При этом в ВОЗ не зафиксировали изменений в тяжести протекания болезни при заражении им, однако, как отметила ван Керкхове, данные для оценки тяжести XBB.1.5 носят ограниченный характер.

Ранее оперштаб по борьбе с инфекцией приводил данные, согласно которым в январе смертность из-за коронавируса в России воказалась минимальной (1355 случаев) с июля прошлого года (1710 случаев). Из подсчетов следует, что с 1 по 31 января зафиксировано 1 355 смертей против 1 710 месяцем ранее. Согласно данным, заболеваемость коронавирусом в России тоже упала до минимума с июня 2022 года. Таким образом, в январе в стране заболели 151 683 человека, что на 27% меньше, чем в декабре.

В мире,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители