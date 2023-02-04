Стало известно о краже денег на строительство забора между Латвией и Белоруссией

В Латвии украли деньги, которые должны были направить на строительство забора на границе с Белоруссией. Об этом стало известно Telegram-каналу Baltnews.
По данным канала, сумма хищения составила 373 602 евро. Преступление было совершено на поставках колючей проволоки.
Прокуратура выдвинула обвинение руководству Государственного агентства снабжения и совладельцу компании-поставщика проволоки DN Sistemas Юрису Тейвансу. Как пишет Baltnews, Тейванс поставил агентству 25 тысяч метров проволоки, нарушив требования к ее качеству. По версии следствия, это произошло из-за его сговора с руководством агентства.
Дело начнут рассматривать 24 апреля в Рижском городском суде.
Правительство Латвии утвердило строительство забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией в августе 2021 года. Стоимость ограждения оценили в 1,7 миллиона евро. Перед этим латвийские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Белоруссией районах из-за наплыва беженцев.