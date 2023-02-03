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1 час назад

В администрации США единодушно поддержали решение отложить визит Блинкена в Китай

ТАСС

Решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить визит в Китай в связи с инцидентом с метеозондом КНР было единодушно поддержано в вашингтонской администрации. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В администрации США поддержали решение отложить визит Блинкена в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы внимательно следим [за метеозондом] и изучаем все возможные варианты. Что касается поездки Блинкена, то президент [США Джо Байден] согласился с решением госсекретаря не отправляться в эту поездку. И было единодушно [поддержано в администрации США], что поездка в Китайскую Народную Республику в настоящее время нецелесообразна. Мы знаем, что КНР выразила сожаление, но нахождение этого шара в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета, а также международного права. И это неприемлемо", - сказала Жан-Пьер на борту самолета президента, который отправился из Вашингтона в поездку в Филадельфию (штат Пенсильвания).

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Администрация США,
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