В администрации США поддержали решение отложить визит Блинкена в Китай

"Мы внимательно следим [за метеозондом] и изучаем все возможные варианты. Что касается поездки Блинкена, то президент [США Джо Байден] согласился с решением госсекретаря не отправляться в эту поездку. И было единодушно [поддержано в администрации США], что поездка в Китайскую Народную Республику в настоящее время нецелесообразна. Мы знаем, что КНР выразила сожаление, но нахождение этого шара в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета, а также международного права. И это неприемлемо", - сказала Жан-Пьер на борту самолета президента, который отправился из Вашингтона в поездку в Филадельфию (штат Пенсильвания).