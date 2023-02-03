Спикер парламента Молдавии Гросу обвинил Лаврова в шовинизме

Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил министра иностранных дел России Сергей Лаврова в шовинизме после его заявления о том, что республика может примерить на себя роль «следующей Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

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Лавров ранее заявил, что Запад сейчас «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». Он указал, что Запад «поставил» во главе этой республики президента, которая «рвется в НАТО» и готова «практически на все», в том числе на объединение с Румынией.

«Это уровень тяжелой деградации публичного поведения по отношению к стране. Подобные декларации со стороны дипломата — это игнорирование норм коммуникации со страной. Это шовинизм и дурно пахнущий империализм», — сказал Гросу.