Спикер парламента Молдавии Гросу обвинил Лаврова в шовинизме

Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил министра иностранных дел России Сергей Лаврова в шовинизме после его заявления о том, что республика может примерить на себя роль «следующей Украины». Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров ранее заявил, что Запад сейчас «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». Он указал, что Запад «поставил» во главе этой республики президента, которая «рвется в НАТО» и готова «практически на все», в том числе на объединение с Румынией.
«Это уровень тяжелой деградации публичного поведения по отношению к стране. Подобные декларации со стороны дипломата — это игнорирование норм коммуникации со страной. Это шовинизм и дурно пахнущий империализм», — сказал Гросу.
По его словам, всем государствам необходимо внимательно следить за подобными «промахами» представителей РФ, так как в словах главы российского МИД о стремлении Молдавии к отмене нейтралитета, вступлении в Североатлантический альянс или объединении с Румынией, «есть много неправды».