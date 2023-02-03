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6 минут назад

Байден согласился оставить китайский аэростат

Lenta.ru

Президент США Джо Байден согласился с советом главы Пентагона Ллойда Остина оставить китайский аэростат. Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

Байден согласился оставить китайский аэростат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Остина, сбивать аппарат не следует из-за риска для людей на земле.

МИД Китая объяснило полет аэростата над США и выразило свои сожаления по этому поводу. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, замеченный аппарат оказался над американской территорией из-за обстоятельств непреодолимой силы. Он сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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