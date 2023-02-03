Байден согласился оставить китайский аэростат

По мнению Остина , сбивать аппарат не следует из-за риска для людей на земле.

МИД Китая объяснило полет аэростата над США и выразило свои сожаления по этому поводу. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, замеченный аппарат оказался над американской территорией из-за обстоятельств непреодолимой силы. Он сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.