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10 минут назад

Байден проигнорировал вопросы про китайский разведывательный шар

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов про китайский разведывательный воздушный шар. Об этом сообщает ТАСС.

Байден проигнорировал вопросы про китайский разведывательный шар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время выступления, посвященного рекордным показателям роста рабочих мест в стране, представители СМИ попытались выяснить, как и когда американский лидер намерен убрать «шпионский» шар. Однако Байден отказался отвечать на их вопросы.

«Если хотите, спрашивайте об экономике, но я не буду отвечать на другие вопросы, иначе вы про нее ничего не напишете», — заявил президент.

Он также не стал комментировать отмену визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

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